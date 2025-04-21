Свердловский областной суд приговорил к 12 годам колонии строгого режима 27-летнего жителя города Лесного Евгения Вараксина по делу о госизмене (статья 275 УК), сообщила «Медиазона».

Суд также назначил Вараксину штраф 300 тысяч рублей и испытательный срок в полтора года. Дело рассматривали в закрытом режиме, поэтому не все его детали известны.

По версии обвинения, в апреле 2022 года Вараксин, находясь на территории Польши, перевел 100 злотых (около 2200 рублей) «на финансирование ВСУ». В прокуратуре заявили, что обвиняемый признал вину частично.

«Медиазона» пишет, что Вараксина арестовали 22 июля 2024 года. В суде на оглашении приговора заявили, что подсудимый — безработный. При этом, по данным издания, в 2022 году Вараксин работал на комбинате «Электрохимприбор», который на сайте завода называют «одним из ведущих предприятий ядерного оружейного комплекса госкорпорации „Росатом“». Завод производит «специзделия», а также продукцию гражданского назначения для нефтегазового, электроэнергетического комплексов, геофизических организаций, медицины, предприятий атомной промышленности и энергетики.

Дело Вараксина рассматривал судья Андрей Минеев, который в июле 2024 года приговорил журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича к 16 годам колонии строгого режима. В начале августа Гершковича освободили в рамках обмена заключенными между Россией и странами Запада.

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