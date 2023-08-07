«Холод»: за полгода ФСБ возбудила рекордное количество дел о госизмене
С 1 января по 31 июля 2023 года в России возбудили не менее 82 уголовных дел о госизмене (статья 275 УК), шпионаже (статья 276 УК) и сотрудничестве на конфиденциальной основе (статья 275.1 УК). Об этом пишет издание «Холод», которое подсчитало упоминания об этих делах в открытых источниках.
Среди этих дел 20 возбуждены за сбор и выдачу сведений, составляющих гостайну, 12 — за приготовление, покушение и подстрекательство к госизмене, 10 — за шпионаж, восемь — за переход на сторону противника, по семь — за финансовую помощь противнику и сотрудничество с иностранцами, одно — за госизмену в форме шпионажа. Еще по 17 делам, возбужденным о госизмене, нет подробных данных.
Из 82 дел 17 были возбуждены в Москве, 51 — в регионах России, еще 11 — на оккупированных территориях.
При этом реальное количество дел может быть многократно выше, отмечает издание. По оценкам адвоката «Первого отдела» Евгения Смирнова, «госизменников» в России с начала 2023 года ловят каждый рабочий день.
Чаще всего россияне, по версии ФСБ, «шпионят» в пользу той страны, отношения с которой у России испорчены — если в период 1990-2010-х «чемпионом» по «шпионским» делам была Грузия, то теперь это Украина, на нее пришлось 59 уголовных дел.
По информации «Первого отдела», в 2022 году в России было возбуждено как минимум 25 дел о госизмене. Весной 2023 года в Росси ужесточили наказание по этой статье — вплоть до пожизненного заключения.