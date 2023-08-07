«Холод»: за полгода ФСБ возбудила рекордное количество дел о госизмене

С 1 января по 31 июля 2023 года в России возбудили не менее 82 уголовных дел о госизмене (статья 275 УК), шпионаже (статья 276 УК) и сотрудничестве на конфиденциальной основе (статья 275.1 УК). Об этом пишет издание «Холод», которое подсчитало упоминания об этих делах в открытых источниках.

Среди этих дел 20 возбуждены за сбор и выдачу сведений, составляющих гостайну, 12 — за приготовление, покушение и подстрекательство к госизмене, 10 — за шпионаж, восемь — за переход на сторону противника, по семь — за финансовую помощь противнику и сотрудничество с иностранцами, одно — за госизмену в форме шпионажа. Еще по 17 делам, возбужденным о госизмене, нет подробных данных.

Из 82 дел 17 были возбуждены в Москве, 51 — в регионах России, еще 11 — на оккупированных территориях.

При этом реальное количество дел может быть многократно выше, отмечает издание. По оценкам адвоката «Первого отдела» Евгения Смирнова, «госизменников» в России с начала 2023 года ловят каждый рабочий день.

По информации «Первого отдела», в 2022 году в России было возбуждено как минимум 25 дел о госизмене. Весной 2023 года в Росси ужесточили наказание по этой статье — вплоть до пожизненного заключения.

Читайте также

Теперь за госизмену могут посадить на всю жизнь. А что российское государство считает изменой? И зачем закон ужесточили еще сильнее? 15 карточек