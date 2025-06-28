Yle: Россия расширяет завод в Казани, где производят и модернизируют стратегические бомбардировщики

Россия расширяет Казанский авиазавод, где производят и модернизируют стратегические бомбардировщики, сообщает финская телерадиокомпания Yle, проанализировавшая спутниковые снимки предприятия.

На снимках, сделанных Planet Labs, видно, что на территории предприятия прошлой зимой были построены крупные производственные корпуса.

Самое большое из новых зданий — длиной около 320 метров и площадью около 19 тысяч квадратных метров, что, как отмечает Yle, сопоставимо с тремя футбольными полями.

Казанский завод выпускает и модернизирует бомбардировщики Ту-22М3 и Ту-160М, а также строит новые Ту-160М2. Однако темпы производства, пишет Yle, низкие — в 2024 году были сданы только два Ту-160М2 и два Ту-160М.

Как отмечает Yle, Казанский авиазавод — единственный в России, который может восполнить потерю стратегических бомбардировщиков, поврежденных и уничтоженных в результате украинской операции «Паутина».

Завод также делает гражданские самолеты Ту-204 и должен выпускать новые Ту-214. Однако в 2025 году в высокой степени готовности находится лишь один Ту-214. По официальным данным, он последний, в котором использовались комплектующие западного производства.

Самолеты Ту-214, пишет Yle, используют также министерство обороны России, ФСБ и специальный летный отряд «Россия», перевозящий должностных лиц РФ.

В рамках операции «Паутина», проведенной Службой безопасности Украины (СБУ) 1 июня, дроны атаковали военные аэродромы в четырех регионах России. В СБУ утверждали, что под удар попали авиабазы Оленья, Белая, Иваново-Северный и Дягилево.

По оценке западной разведки, в результате операции украинских спецслужб «Паутина» были повреждены 40 российских самолетов, из которых 10-13 уничтожены. Президент Украины Владимир Зеленский утверждает, что в результате операции поражен 41 российский самолет, половина из них не подлежит восстановлению. МИД РФ, в свою очередь, объявил, что российские самолеты в результате атаки украинских дронов не уничтожены, а повреждены.

Из-за санкций, введенных после начала полномасштабного вторжений войск РФ в Украину, в Россию официально запрещена поставка деталей для самолетов Boeing и Airbus. Однако, как ранее сообщало Yle, Россия сумела создать теневую сеть закупок через посреднические компании в третьих странах и импортировала детали для самолетов на миллиард евро.

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