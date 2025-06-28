Участника тренингов Алекса Лесли арестовали по делу о сексуализированном насилии

Тверской районный суд Москвы отправил в СИЗО слушателя тренингов блогера Александра Кириллова (Алекс Лесли) Алексея Башина по делу о насильственных действиях сексуализированного характера, сообщили пресс-службы ГСУ СК по Москве и московских судов, пишет «Медиазона». Башин арестован до 25 августа 2025 года.

О задержании в Тульской области слушателя тренингов Алекса Лесли стало известно 27 июня. СК объявил, что у задержанного, имя которого тогда не называлось, дома в в ходе обыска были «обнаружены и изъяты предметы и документы, в том числе сертификат о прохождении курса Алекса Лесли». Задержанного доставили для допроса в Москву.

В июне 2025 года несколько девушек рассказали о домогательствах мужчин в центре Москвы. Одна из них, как утверждалось, была несовершеннолетней. Как сообщалось, к девушкам приставали участники «телесного тренинга» Лесли, выполняя одно из «заданий».

Депутаты Госдумы Яна Лантратова и Ксения Горячева обратились в МВД и Следственный комитет с просьбами принять меры в отношении блогера и его последователей.

25 июня СК возбудил в отношении Алекса Лесли уголовное дело о склонении к изнасилованию.

Двум участникам тренинга Лесли — Максиму Орешкову и Денису Чанышеву. Суд — 27 июня суд назначил 15 суток административного ареста. Их признали виновными в мелком хулиганстве (часть 2 статьи 20.1 КоАП) из-за домогательств к девушкам в центре города.

Алекс Лесли получил известность в 2018 году после расследования Алексея Навального о миллиардере Олеге Дерипаске. Лесли находится за пределами России.

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