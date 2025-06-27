В Тульской области задержали участника тренингов Алекса Лесли по делу о домогательствах к девушкам. Его доставили на допрос в Москву

В Тульской области сотрудники правоохранительных органов задержали одного из участников тренингов блогера Александра Кириллова, известного как Алекс Лесли, сообщила пресс-служба Следственного комитета России.

Мужчину, имя которого не называется, задержали в рамках расследования дела против Лесли и его последователей. Блогера подозревают в склонении к совершению изнасилования (часть 4 статьи 33, часть 1 статьи 131 УК), а участников его тренингов — в иных насильственных действиях сексуального характера (часть 1 статьи 132 УК), сообщил СК.

Дома у задержанного прошел обыск. «Обнаружены и изъяты предметы и документы, в том числе сертификат о прохождении курса Алекса Лесли», — заявили следователи.

Подозреваемого доставили на допрос в Москву. Есть ли другие подозреваемые по делу, неизвестно.

Алекс Лесли получил известность в 2018 году после расследования Алексея Навального о миллиардере Олеге Дерипаске.

Следственный комитет 25 июня возбудил в отношении Лесли уголовное дело о склонении к изнасилованию после того, как несколько девушек рассказали о домогательствах участников «телесного тренинга» блогера.

Суд в Москве 27 июня назначил 15 суток двум участникам тренинга Лесли — Максиму Орешкову и Денису Чанышеву. Их признали виновными в мелком хулиганстве (часть 2 статьи 20.1 КоАП) из-за домогательств к девушкам в центре города.