На блогера Алекса Лесли завели дело о склонении к изнасилованию. Жительницы Москвы пожаловались на домогательства участников его тренинга

Следственный комитет по Москве возбудил в отношении блогера Александра Кириллова (Алекс Лесли) уголовное дело о склонении к изнасилованию (часть 4 статьи 33, часть 1 статьи 131 УК).

По версии следствия, Кириллов склонял своих последователей совершать в отношении жительниц Москвы противоправные действия сексуального характера. Это было запечатлено на видео, отмечает ведомство.

Несколько девушек рассказали о домогательствах мужчин в центре Москвы, сообщал телеграм-канал «Осторожно, Москва». Одна из них, как утверждалось, была несовершеннолетней.

Как сообщалось, к жительницам столицы приставали участники «телесного тренинга» Кириллова. Одно из заданий курса блогера по пикапу, пишет «Коммерсант», заключалось в том, чтобы схватить за бедра 30 незнакомок. Лесли заявил, что девушки «недовольны», потому что мужчины «не правильно все сделали».

После массовых жалоб депутаты Госдумы Яна Лантратова и Ксения Горячева обратились в МВД и Следственный комитет с просьбами принять меры в отношении блогера и его последователей.

Алекс Лесли получил известность после расследования Алексея Навального о миллиардере Олеге Дерипаске. Благодаря инстаграму последовательницы Лесли Насти Рыбки Навальный установил, что Дерипаска отдыхал на яхте вместе с бывшим вице-премьером российского правительства Сергеем Приходько.

В феврале 2018 года Рыбка и Лесли были задержаны в Таиланде после секс-тренингов для туристов. Рыбка связывала свое преследование с расследованием ФБК. Сначала блогера и его последовательницу обвиняли в незаконном предпринимательстве, затем — в предоставлении услуг сексуального характера. В январе 2019-го их приговорили к условному сроку и выслали из страны.

Когда Рыбка и Лесли прилетели в московский аэропорт Шереметьево их задержали в рамках, как заявляла полиция, уголовного дела о вовлечении в занятие проституцией. В итоге блогера и его соратницу отпустили через несколько дней.