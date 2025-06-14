В результате ударов Ирана по Израилю погибли четыре человека

В результате серии ракетных атак Ирана по Израилю в ночь на 14 июня погибли в общей сложности четыре человека, пишет The Jerusalem Post.

Два человека погибли в результате прямого попадания снаряда в дом в центральной части страны. Еще двое скончались в результате полученных ранений после двух других обстрелов.

Общее число пострадавших превысило 70 человек, пишет The Jerusalem Post.

Как сообщили в Армии обороны Израиля, в общей сложности за ночь Иран произвел четыре серии ракетных обстрелов. Большинство ракет были перехвачены системами противовоздушной обороны.

Иран нанес серию ударов по Израилю в ответ на воздушные атаки по своей территории, которые Израиль проводит с ночи 13 июня. Жертвами этих атак стали, по заявлению властей Ирана, 78 человек, более 320 получили ранения. Среди погибших — военное руководство Ирана, ученые, вовлеченные в ядерную программу страны, а также мирные жители.