Иран в ответ на атаку ЦАХАЛ нанес массированный удар по Израилю. В районе Тель-Авива разрушен жилой дом, есть раненые Материал дополняется

Израильская система противовоздушной обороны «Железный купол» отражает атаку иранских ракет над Тель-Авивом, 13 июня 2025 года Leo Correa / AP / Scanpix / LETA

Иран вечером 13 июня запустил сотни баллистических ракет в направлении Израиля. «Системы обороны работают, чтобы перехватить угрозу. Население просят укрыться в защищенных помещениях и оставаться там до дальнейших распоряжений», — заявили в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Иран запустил в направлении Израиля около 100 ракет, сообщает The Times of Israel, ссылаясь на источник. По оценке иранского агентства IRNA, Иран запустил сотни баллистических ракет в сторону Израиля. После первого удара армия Ирана осуществила еще несколько ракетных залпов в сторону Израиля.

Под удар иранских ракет попал Тель-Авив. В городе произошли взрывы, сообщает Reuters, ссылаясь на очевидцев. Момент одного удара попал на видео: на кадрах видно, как система ПВО «Железный купол» отражает атаку, затем одна из ракет попадает в район жилой застройки.

В Тель-Авивской агломерации в результате удара разрушен жилой дом. Под Тель-Авивом люди оказались блокированы в горящем здании. Всего в агломерации зафиксировали не менее семи попаданий, сообщает «Едиот Анахронот». Разрушен жилой дом. В то же время, как сообщил «12-й канал», в Израиле девять попаданий (неясно, ракет или осколков после перехвата). Судя по видеозаписям, опублиликованным в соцсетях, в районе Тель-Авива произошло не менее 20 попаданий.

Несколько иранских ракет попали в здание министерства национальной безопасности Израиля, утверждает иранское агентство IRNA. По его данным, поражена штаб-квартира министерства в Тель-Авиве. В Израиле эту информацию пока не комментировали.

В результате иранского удара есть раненые. Медицинская служба «Маген Давид Адом» сообщила, что по меньшей мере 14 израильтян пострадали в результате атаки. Полиция сообщила, что в Тель-Авиве повреждены несколько зданий.

Ответный удар Ирана по Израилю получила название «Правдивое обещание 3», сообщил Корпус стражей исламской революции. Вооруженные силы Ирана нанесли удары по десяткам целей на территории Израиля, включая военные и авиабазы, говорится в заявлении Корпуса стражей исламской революции.

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