ЦАХАЛ: Иран запустил ракеты в направлении Израиля

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила вечером 13 июня, что зафиксировала пуски ракет Ирана в направлении Израиля.

«Системы обороны работают, чтобы перехватить угрозу. Население просят укрыться в защищенных помещениях и оставаться там до дальнейших распоряжений», — говорится в заявлении ЦАХАЛ.

Иран запустил в направлении Израиля около 100 ракет, сообщает The Times of Israel, ссылаясь на военный израильский источник.

По всему Израилю звучат сирены воздушной тревоги.

Вооруженные силы Ирана начали ответные действия против Израиля, сообщил иранский телеканал Al Alam.

Израиль в ночь на 13 июня атаковал военную и ядерную инфраструктуру Ирана, в результате чего погибли высокопоставленные военные, ученые и мирные жители. Иран в ответ наудар запустил по Израилю беспилотники.

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