Под удар иранских ракет попал Тель-Авив
Источник: Reuters
В Тель-Авиве раздались взрывы после атаки иранских ракет вечером 13 июня, сообщает Reuters, ссылаясь на очевидцев.
Момент одного удара попал на видео.
Над Тель-Авивом поднимается дым после ракетного удара, сообщает The Times of Israel.
Медицинская служба «Маген Давид Адом» сообщила, что несколько израильтян, получили легкие травмы в результате семи ударов в районе Тель-Авива. Полиция сообщает, что также был нанесен ущерб нескольким зданиям.
По данным Армии обороны Израиля, Иран запустил по Израилю десятки баллистических ракет.