Под удар иранских ракет попал Тель-Авив

В Тель-Авиве раздались взрывы после атаки иранских ракет вечером 13 июня, сообщает Reuters, ссылаясь на очевидцев.

Момент одного удара попал на видео.

Над Тель-Авивом поднимается дым после ракетного удара, сообщает The Times of Israel.

Медицинская служба «Маген Давид Адом» сообщила, что несколько израильтян, получили легкие травмы в результате семи ударов в районе Тель-Авива. Полиция сообщает, что также был нанесен ущерб нескольким зданиям.

По данным Армии обороны Израиля, Иран запустил по Израилю десятки баллистических ракет.