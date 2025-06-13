Axios: Израиль тайно готовил удар по Ирану восемь месяцев. Израильские чиновники утверждают, что у них был «зеленый свет» от США

Масштабный удар Израиля по ядерным объектам, ракетным площадкам, ученым и военным Ирана в ночь на 13 июня тайно готовился в течение восьми месяцев, сообщает Axios со ссылкой на источники.

По данным издания, идея операции против ракетной и ядерной программ Ирана, которые премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу назвал экзистенциальными угрозами своей стране, появилась после серии взаимных атак в октябре 2024 года.

Одним из факторов, повлиявшим на решение нанести удар, как заявили израильские военные, стали разведданные об исследованиях и разработках в области создания ядерного оружия в Иране. Они указывали на то, что Иран может создать такое оружие быстрее, чем считалось ранее.

Также повлияли данные о том, что в Иране в ближайшие недели собираются открыть новое подземное предприятие по обогащению урана, которое будет неуязвимо даже для американских противобункерных ракет.

По словам собеседников Axios, Израиль готовился к этому удару даже тогда, когда президент США Дональд Трамп добивался заключения ядерной сделки с Ираном. И если ранее утверждалось, что Израиль действовал самостоятельно и без одобрения США, то вскоре после начала ударов израильские официальные лица сообщили журналистам, что все было скоординировано с Вашингтоном.

Так, два израильских чиновника заявили Axios, что Трамп и его помощники публично делали вид, что выступают против израильской атаки, но не выражали своего несогласия в частном порядке. «У нас был четкий зеленый свет от США», — сказал один из них. В Вашингтоне эти сведения не подтвердили. Госсекретарь США Марко Рубио ранее говорил, что Израиль предпринял атаку на Иран «в одностороннем порядке».

В свою очередь Иран пригрозил ответить на атаку как Израилю, так и США.