Сенатора от Калифорнии Алекса Падилью силой вывели с пресс-конференции министра внутренней безопасности США

Сенатор-демократ от Калифорнии Алекс Падилья заявил, что его силой вывели с пресс-конференции министра внутренней безопасности Кристи Ноем в Лос-Анджелесе, когда он пытался задать вопрос, сообщает CNN 12 июня.

Этот момент попал на записи журналистов (1, 2), присутствовавших на пресс-конференции.

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«Я был там с мирными намерениями. В какой-то момент у меня возник вопрос, и я начал его задавать. Меня почти сразу же силой удалили из комнаты. Меня повалили на землю и надели наручники. Меня не арестовали. Меня не взяли под стражу», — сказал Падилья после случившегося.

Если так администрация реагирует на вопрос сенатора, если так министерство внутренней безопасности реагирует на вопрос сенатора, то можно только представить, что они делают с фермерами, поварами, поденщиками в Лос-Анджелесе, по всей Калифорнии и по всей стране.

Сенатор призвал всех, кто протестует против действий администрации президента США Дональда Трампа, делать это мирно.

Источники CNN сообщили, что в отношении сенатора не планируют выдвигать никаких обвинений.

Представители Демократической партии США, в том числе лидер демократического меньшинства в сенате Чак Шумер, осудили действия против Падильи.

В Калифорнии ранее в июне начались массовые протесты против иммиграционной политики администрации Дональда Трампа. Люди стали выходить на улицы после рейдов, в ходе которых сотрудники иммиграционной службы (ICE) задержали десятки человек. Трамп направил в Лос-Анджелес бойцов Нацгвардии, против чего выступили власти Калифорнии. В Лос-Анджелесе объявили комендантский час. Протесты против иммиграционных рейдов начались и в других регионах США.

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