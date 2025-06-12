Президент США Дональд Трамп заявил, что, по его мнению, российского президента Владимира Путина не волнуют потери ВС РФ в Украине.

В подкасте Pod Force One Трамп, отвечая на вопрос журналистки Миранды Дивайн, волнует ли российского лидера тот факт, что армия РФ теряет в Украине «по пять тысяч человек каждую неделю», Трамп сказал:

Я начинаю думать, что ему это безразлично. Он теряет много солдат, как и Украина. Мы увидим, что будет дальше.

При этом Трамп отметил, что как только в мирных усилиях наступает прогресс, то «что-то неожиданно бомбят, что бомбить не должны» и прогресс сводится на нет.

Американские СМИ в начале июня со ссылкой на источники писали, что в Белом доме недовольны операцией СБУ, в рамках которой были нанесены удары дронами по российским военным аэродромам. Издание Axios писало, что Трамп обеспокоен тем, что атака украинских беспилотников подтолкнет Путина к ответным мерам и сорвет его дипломатическую инициативу, которая привела к первым за три года российско-украинским переговорам.

5 июня Трамп заявил, что Владимир Путин и Владимир Зеленский «ненавидят» друг друга и сравнил их поведение с дракой двух детей в парке. «Мы с Путиным — не дети на игровой площадке в парке. Он [Путин] — убийца, который пришел в этот парк, чтобы убить детей», — ответил Трампу президент Украины.

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