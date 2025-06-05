Президент США Дональд Трамп сказал, что предпримет жесткие шаги в отношении как России, так и Украины, если война между странами затянется.

Соответствующее заявление Трамп сделал во время встречи с канцлером Германии Фридрихом Мерцем в Белом доме, отвечая на вопрос журналиста, когда он планирует ввести санкции против России, обещанные в случае провала мирных инициатив.

Дедлайн — в моей голове. Когда я пойму, что это не остановится, — и я уверен, вы [Мерц] сделаете то же самое, — тогда мы будем действовать очень, очень, очень жестко. И, честно говоря, это может касаться обеих стран [России и Украины]. Знаете, для танго нужны двое. Но мы будем очень жесткими — будь то Россия или кто-то другой. Мы будем действовать жестко. Вот и все.

Трамп также выразил мнение, что президенты РФ и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский «ненавидят» друг друга и сравнил их поведение с дракой двух детей в парке.

Иногда вы видите, как два ребенка дерутся, как сумасшедшие. Они ненавидят друг друга и дерутся в парке, а вы пытаетесь их разнять. Они не хотят, чтобы их разняли, иногда для вас лучше дать им подраться еще какое-то время, а затем разнять их.

Дональд Трамп ранее неоднократно грозил России «масштабными» санкциями в случае нежелания Москвы идти на прекращение огня.

Трамп 4 июня говорил с Путиным по телефону. Он назвал разговор «хорошим», но «не тем, который приведет к немедленному миру».

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