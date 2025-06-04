«Был хороший разговор, но не тот, который приведет к немедленному миру». Трамп заявил, что снова созвонился с Путиным

Президент США Дональд Трамп сообщил, что провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. По его словам, беседа длилась 1 час 15 минут.

Трамп и Путин обсудили атаку Украины на российские аэродромы, а также «другие атаки», которые совершали обе стороны. «Это был хороший разговор, но не тот, который приведет к немедленному миру», — заявил президент США.

Президент России, по словам лидера США, заявил «весьма решительно», что «он будет вынужден ответить на недавнюю атаку на аэродромы».

Трамп и Путин также обсудили Иран и ядерное оружие. «Я сообщил президенту Путину, что Иран не может обладать ядерным оружием, и, как мне кажется, в этом мы были единодушны. Путин предложил принять участие в переговорах с Ираном и, возможно, помочь в достижении решения», — рассказал лидер США.

В Кремле свою версию переговоров пока не представили.

Дональд Трамп 4 июня провел уже четвертый телефонный разговор с Владимиром Путиным после своего возвращения на пост президента США. До этого они созванивались 19 мая. После той беседы Трамп говорил с лидерами Украины, Великобритании, Франции, Германии, Италии, Финляндии, а также Еврокомиссии. Они, как сообщалось, были «ошеломлены» описанием договоренностей Путина и Трампа. Каких именно, не сообщалось.