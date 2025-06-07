«Мы не дети в парке. Путин пришел в этот парк, чтобы убивать». Зеленский ответил Трампу, сравнившему войну России и Украины с детской дракой

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал в интервью ABC News заявление президента США Дональда Трампа, который сравнил российско-украинскую войну с детской дракой.

У Зеленского спросили, понимает ли, по его мнению, Трамп масштаб страданий в Украине, учитывая последние высказывания президента США. 5 июня Трамп заявил, что президенты РФ и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский «ненавидят» друг друга и сравнил их поведение с дракой двух детей в парке.

«Иногда вы видите, как два ребенка дерутся, как сумасшедшие. Они ненавидят друг друга и дерутся в парке, а вы пытаетесь их разнять. Они не хотят, чтобы их разняли, иногда для вас лучше дать им подраться еще какое-то время, а затем разнять их», — сказал тогда Трамп.

«Мы с Путиным — не дети на игровой площадке в парке. Он [Путин] — убийца, который пришел в этот парк, чтобы убить детей», — ответил президент Украины. По его словам, Трамп не может в полной мере почувствовать и понять боль украинцев.

«Дело не в президенте Трампе, а в любом человеке, который не находится здесь, в стране, [те, кто находятся] за тысячи миль отсюда, не могут полностью почувствовать и понять эту боль», — добавил Зеленский.

В Кремле на сравнение войны с детской дракой ответили 6 июня. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что власти России не считают, что Трамп, использовав это сравнение, пытался отказаться от своей посреднической миссии.

«Здесь, безусловно, может быть своя точка зрения на происходящее у президента США. Для нас это экзистенциальный вопрос, это вопрос наших национальных интересов, вопрос нашей безопасности, будущего нашего и наших детей, будущего нашей страны», — добавил Песков.

США начали отдельные переговоры с Россией и Украиной о завершении войны между странами в середине февраля, но пока так и не добились прекращения огня. Трамп и другие американские чиновники не раз грозились выйти из переговоров или ввести санкции против России, а также оказать давление на обе воюющие страны, если не увидят прогресса.

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