Украинский координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными сообщил, что в результате проведенных репатриационных мероприятий в Украину вернули тела 1212 погибших военных.

В их число вошли солдаты, погибшие в Курской области России, а также в нескольких регионах Украины: Харьковской, Луганской, Донецкой, ⁠Запорожской и ⁠Херсонской областях.

Обновление. Помощник президента РФ и глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский подтвердил, что 11 июня началась передача тел погибших солдат в соответствии с договоренностями в Стамбуле. По его словам, в Россию вернули тела 27 погибших военных.

Ранее Россия в ходе переговоров в Стамбуле пообещала передать Украине около шести тысяч тел погибших украинских военных. При этом Москва обвиняла Киев в затягивании процесса.

Россия и Украина 9 июня провели обмен военнопленными в возрасте до 25 лет, а 10 июня — раненными военными, попавшими в плен.

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