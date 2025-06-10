RT сообщил об обыске у политика Льва Шлосберга

В Пскове в квартире заместителя председателя партии «Яблоко» Льва Шлосберга проходит обыск, сообщил пропагандистский телеканал RT.

По его информации, обыск связан с уголовным делом о «дискредитации» российской армии. Телеканал сообщает, что в 2024 году Шлосберга дважды штрафовали по административной статье о «дискредитации» армии, поэтому теперь «наступает уголовная ответственность».

Других подробностей телеканал не приводит. Шлосберг или его адвокаты эту информацию пока не комментировали.

В начале октября 2024 года силовики уже приходили с обыском в квартиру Льва Шлосберга. Тогда же стало известно, что против политика возбуждено уголовное дело о неисполнении обязанностей «иноагента» (часть 2 статьи 330.1 УК РФ). В январе нынешнего года Шлосбергу предъявили обвинение и назначили подписку о невыезде. Следствие утверждало, что Шлосберг, «будучи неоднократно привлеченным к административной ответственности» за нарушение закона об «иноагентах», «повторно осуществил публичное распространение материалов» без соответствующей плашки.

Летом 2024 года политика оштрафовали на 30 тысяч рублей по административной статье о «дискредитации» армии из-за репоста обращения актера Арнольда Шварценеггера.

Шлосберг публично выступает против российско-украинской войны и остается в России.

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