На Льва Шлосберга завели уголовное дело. У него дома прошел обыск. Главное Поводом стало «неисполнение обязанностей иноагента»

Страница Льва Шлосберга в Facebook

На российского политика Льва Шлосберга завели уголовное дело. Оно возбуждено по второй части статьи 330.1 УК РФ о неисполнении обязанностей «иностранного агента», которая предусматривает до двух лет лишения свободы. По версии управления СК по Псковской области, Шлосберг, «будучи неоднократно привлеченным к административной ответственности за нарушение российского законодательства об иностранных агентах, повторно осуществил публичное распространение материалов без указания на то, что они созданы или распространены иностранным агентом».

Утром 1 октября Шлосберга допросили в качестве подозреваемого. «Русская служба Би-би-си» отмечает, что это первое уголовное дело по этой статье, которое заведено на человека, находящегося в России.

Дома у Шлосберга прошел обыск. Как рассказал сам политик, силовики пришли к нему в 6:10 утра, обыск продолжался около полутора часов. Обыск также прошел у его отца, которому 95 лет.

«Обыск проводился в присутствии понятых, папы, меня. Все были корректны, вежливы, но все же это был обыск. Считаю, что это была акция устрашения», — рассказала жена Шлосберга Жанна. Также политик сообщил, что обыски прошли по третьему адресу, где, по его словам, живут люди, никак не связанные с ним — по его мнению, это произошло из-за «недостоверной информации, оказавшейся в распоряжении следствия».

Шлосберг не признает себя виновным. Он заявил, что состав преступления в его действиях отсутствует. По словам Шлосберга, хотя он считает законодательство об «иностранных агентах» неправовым и требует его отмены, он «пунктуально выполняет все предусмотренные этим репрессивным законом ограничения». «Это видят все, кто читает мои паблики, смотрит мои программы. Это общеизвестный факт», — заявил Шлосберг. «Медуза» убедилась, что в соцсетях политика все посты содержат требуемое законом упоминание о том, что они «касаются деятельности иностранного агента».

Шлосберга неоднократно штрафовали по разным административным статьям. В феврале он получил два штрафа по 30 тысяч рублей за неисполнение обязанностей «иноагента» (два штрафа по этой статье КоАП в течение года являются основанием для возбуждения уголовного дела). Тогда же его оштрафовали за упоминание террористической организации без указания на то, что власти РФ считают ее террористической (что это за организация, в решении суда не уточнялось, Шлосберг также об этом не говорил). В июле он получил штраф за «дискредитацию» армии — из-за репоста видеообращения Арнольда Шварценеггера, вышедшего в марте 2022 года. Шварценеггер выступал в поддержку Украины, называл себя другом российского народа и призывал не верить государственной пропаганде.

Лев Шлосберг — независимый российский политик, остающийся в стране, несмотря на репрессии со стороны государства. Он много лет состоит в партии «Яблоко». Сейчас Шлосберг является заместителем председателя псковского отделения партии, до 2023 года он его возглавлял на протяжении более чем 20 лет. С 2011 по 2015 год и с 2016 по 2021 год Шлосберг был депутатом Псковского областного собрания. В 2021 году его не допустили до очередных выборов, обвинив в связях с Фондом борьбы с коррупцией (ФБК), который незадолго до этого был объявлен «экстремистской организацией».

Шлосберг много лет был издателем и главным редактором газеты «Псковская губерния». Летом 2014 года, после начала войны на востоке Украины, «Псковская губерния» первой сообщила о закрытых похоронах псковских десантников, участвовавших в боях в Донбассе. Через несколько дней Шлосберга, который тогда был директором газеты, избили неизвестные. Возбужденное после этого уголовное дело не привело к каким-либо результатам.

Шлосберг последовательно и открыто выступает против войны. Во многих интервью и постах в соцсетях он указывал на незаконность вторжения России в Украину и говорил о военных преступлениях, которые совершают российские военнослужащие. Также Шлосберг обращал внимание на то, что российские власти с помощью репрессий пытаются исключить тему войны из повестки. «Политика российских властей сейчас заключается в том, чтобы люди замолчали вообще, перестали говорить об этой „специальной военной операции“ любые вещи, которые ее критикуют и, более того, не принимают ее. Чтобы люди боялись даже думать об этом. Если замолчит человек, высказывающийся открыто и публично, то еще 100 тысяч человек испугаются и не будут говорить и думать об этом. Это политика устрашения», — говорил политик в апреле 2022 года.

При этом Шлосберг критиковал эмигрировавших россиян, которые, по его словам, «с энтузиазмом» восприняли операцию ВСУ в Курской области. «Оказывается, есть люди, думающие, пишущие и говорящие на русском, но радующиеся приходу боевых действий в Курскую область, жертвам среди военнослужащих и мирных граждан. <…> Ответственная оппозиция противостоит власти, но не народу, политическому классу, но не обществу своей страны», — заявлял он.

Что рассказывал Шлосберг после нападения на него

«Это люди, которые привыкли работать ломом» Интервью депутата Псковского областного собрания Льва Шлосберга

Что рассказывал Шлосберг после нападения на него

«Это люди, которые привыкли работать ломом» Интервью депутата Псковского областного собрания Льва Шлосберга