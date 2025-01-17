Льву Шлосбергу предъявили обвинение по уголовному делу о неисполнении обязанностей «иноагента». Ему назначили подписку о невыезде

Следственный отдел по городу Пскову предъявил обвинение бывшему руководителю псковского отделения партии «Яблоко» Льву Шлосбергу по уголовному делу о неисполнении обязанностей «иноагента» (часть 2 статьи 330.1 УК). Об этом сообщает пресс-служба СК.

Шлосбергу избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

По версии следствия, Шлосберг, «будучи неоднократно привлеченным к административной ответственности» за нарушение закона об «иноагентах», «повторно осуществил публичное распространение материалов» без соответствующей плашки.

Как уточнил сам Шлосберг, постановление о привлечении в качестве обвиняемого следователь Андрей Семенов выдал ему утром 17 января.

«Никаких новых вопросов не задавалось. Я подтвердил, что не признаю себя виновным полностью, следствию представлены все необходимые доказательства. Следователь вынес также постановление „об избрании меры пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении“. <…> Территория свободного передвижения ограничена Псковской областью, за ее пределами — по уведомлению следователя», — написал политик.

Об уголовном деле в отношении Шлосберга стало известно 2 октября 2024 года. У него дома и в офисе псковского «Яблока» в связи с делом проходили обыски. Вскоре его задержали в аэропорту Пскова, у него изъяли телефон и ноутбук.

За год Шлосберга неоднократно штрафовали за неисполнение обязанностей «иноагента» (статья 19.34 КоАП). Для возбуждения дела по уголовной статье достаточно двух штрафов в течение года.

Шлосберг публично выступает против российско-украинской войны и остается в России.

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