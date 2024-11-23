Политика Льва Шлосберга задержали в аэропорту Пскова. У него изъяли технику и отпустили

Заместителя председателя партии «Яблоко» Льва Шлосберга задержали в аэропорту Пскова, пишет телеграм-канал Baza без ссылок на источники.

О задержании Шлосберга также пишут анонимный телеграм-канал Shot и «Известия», опубликовавшие видео.

По данным Baza, Шлосберг прилетел в Псков из Москвы около 10 утра. После приземления к нему подошли полицейские и предложили пройти с ними. После этого Шлосберга увезли на микроавтобусе.

Жена Шлосберга Жанна сказала «Агентству» и «Фонтанке», что политика уже выпустили из отдела полиции в аэропорту. По ее словам, у него изъяли технику.

В начале октября у Шлосберга прошел обыск. Сообщивший об этом телеканал RT утверждал, что обыск связан с уголовным делом по статье об уклонении от исполнения обязанностей «иностранного агента». Позже в партии «Яблоко» подтвердили, что Шлосберг стал подозреваемым по уголовному делу о нарушении порядка деятельности «иноагента» (часть 2 статьи 330.1 УК). Минюст России объявил Шлосберга «иностранным агентом» летом 2023 года.

18 октября обыск, связанный с уголовным делом Шлосберга, прошел и в офисе псковского «Яблока». В партии сообщили, что в ходе обыска силовики изъяли три ноутбука сотрудников, а также телефон и личный компьютер самого Шлосберга.

За год Шлосберга неоднократно штрафовали за неисполнение обязанностей «иноагента» (статья 19.34 КоАП). В феврале 2024-го суд оштрафовал его дважды за один день; в конце октября его снова оштрафовали на 30 тысяч рублей за отсутствие «иноагентской» плашки в приглашении на день рождения отца, которое он опубликовал в группе во «Вконтакте». Для возбуждения дела по уголовной статье достаточно двух штрафов в течение года.

обыск у шлосберга

На Льва Шлосберга завели уголовное дело. У него дома прошел обыск. Главное Поводом стало «неисполнение обязанностей иноагента»

обыск у шлосберга

На Льва Шлосберга завели уголовное дело. У него дома прошел обыск. Главное Поводом стало «неисполнение обязанностей иноагента»