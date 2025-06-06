«Федеральная пассажирская компания» заявила, что россиян с небиометрическими паспортами, которые едут в Калининград, высаживают из поездов на границе с Литвой

«Федеральная пассажирская компания» (ФПК) сообщила, что «фиксируются случаи высадки пограничными службами Литвы пассажиров с небиометрическими заграничными паспортами России» из поездов, следующих в Калининград.

ФПК, пишет РИА Новости, рекомендует пассажирам, чтобы избежать подобных ситуаций, покупать билет не позднее чем за 28 часов до отправления поезда, обязательно оформлять упрощенный проездной документ на железной дороге (УПД — необходим для транзита через Литву для людей, которые едут из/в Калинградскую область при однократной поездке), а также заполнять анкету на сайте консульских учреждений Литвы.

«При посадке проводники будут советовать пассажирам без нужных документов отказаться от поездки», — говорится в распространенном ФПК сообщении.

Литва в конце мая объявила, что с 1 июня не будет признавать российский заграничный паспорт без биометрии в качестве действительного проездного документа для въезда на ее территорию. В соответствующем заявлении МИД страны подчеркивалось, что новое правило не распространяется на проезд граждан РФ транзитом через территорию Литвы по железной дороге из Калининграда на территорию РФ и обратно.

Газета «Новый Калининград» 5 июня со ссылкой на пассажира, цитировавшего проводника, писала, что 1 июня с поезда, следовавшего в Калининград, на границе с Литвой сняли несколько человек, у которых упрощенный транзитный документ (УТД — специальное разрешение, которое литовские власти выдают россиянам, следующим в Калининградскую область, для многократных поездок) были в загранпаспорте без биометрии. Пассажиров с УПД «пока не высаживали, но есть информация, что скоро будут», заявил, по словам источника издания, проводник.

Знакомый с ситуацией источник сообщил тогда «Новому Калининграду», что пассажиров могли высадить из-за «перегибов на местах».

В Евросоюзе правила для проездных документов, которые должны предъявлять иностранцы, определяются на уровне страны. Помимо Литвы о прекращении приема необиометрических паспортов РФ ранее объявили Чехия, Эстония, Франция, а также Дания и Исландия. Власти европейских стран, объясняя причину такого решения, говорили, что паспорта без биометрии проще подделать и такие документы, указывали МИД и МВД Литвы, могут быть использованы российскими спецслужбами для проведения зарубежных операций.