Литва с 1 июня прекратит признавать российские небиометрические загранпаспорта

Российский заграничный паспорт, не содержащий биометрическую информацию, не будет считаться действительным проездным документом для въезда в Литву.

Такое решение, сообщается на сайте МИД Литвы, было принято совместно внешнеполитическим ведомством и министерством внутренних дел.

Паспорта без биометрических данных легче подделать, указали МИД и МВД Литвы. Такие документы, считают они, в частности, могут быть использованы российскими спецслужбами для проведения зарубежных операций.

Въезд в Литву граждан РФ с небиометрическими российскими паспортами будет закрыт с 1 июня 2025 года. В исключительных случаях с таким типом паспорта в Литву смогут въехать «представители демократических сил, противники режима, представители независимых СМИ и общественности», если, как подчеркнули в МВД, «цель их поездки будет соответствовать интересам Литвы». При этом каждый подобный случай будет рассматриваться индивидуально.

Граждане РФ, имеющие виды на жительство в Литве или другой стране, входящей в Евросоюз, Европейскую экономическую зону или Шенгенское соглашение, смогут въезжать с небиометрическими паспортами до 1 декабря 2025 года. Дополнительное время, говорится в сообщении МИД Литвы, им предоставляется для замены паспортов на биометрические.

Новое правило не распространяется на проезд граждан РФ транзитом через территорию Литвы по железной дороге из Калининграда на территорию РФ и обратно.

В Евросоюзе правила для проездных документов, которые должны предъявлять иностранцы, определяются на уровне страны. Ранее о прекращении приема необиометрических паспортов РФ объявили Чехия, Эстония, Франция, а также Дания и Исландия, напомнил МИД Литвы.

Граждане РФ могут выбирать тип загранпаспорта — с биометрическими данными и без них. Паспорт без биометрических данных изготавливается в более короткие сроки, а плата за него меньше. Небиометрические паспорта могут выдавать российские дипредставительства, а паспорта с биометрией для постоянно проживающих за рубежом изготавливаются в России и переправляются в консульства диппочтой, что зачастую значительно увеличивает срок их получения.