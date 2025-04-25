Франция перестанет признавать российские небиометрические загранпаспорта

Франция прекращает признавать в качестве действующего проездного документа российские небиометрические загранпаспорта, выдаваемые сроком на пять лет. Соответствующее объявление появилось на сайте визового центра VMS, занимающегося оформлением шенгенских виз в РФ.

Как сообщили в визовом центре, в ближайшее время российские туристы все еще смогут въехать во Францию по небиометрическому паспорту, если виза будет выдана до 3 мая.

Профильный телеграм-канал для путешественников «Улететь» обнаружил на официальном сайте Совета ЕС информацию о том, что небиометрические паспорта из РФ больше не являются документами, которые признает Франция — за исключением паспортов, выданных детям до 15 лет.

Публично посольство Франции в России о нововведениях не сообщало. В какие сроки россияне с пятилетними паспортами, живущие во Франции, должны будут их поменять, пока неясно.

Франция в последние годы остается одной из наиболее востребованных у российских туристов страной для получения шенгенской визы, так как после начала войны ее визовая политика по отношению к гражданам РФ — одна из наиболее либеральных в Евросоюзе.

Ранее небиометрические российские паспорта прекратили признавать Чехия, Эстония и Дания.