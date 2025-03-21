Эстония перестанет признавать российские небиометрические загранпаспорта

Эстония с 31 марта 2025 года прекратит признание российских загранпаспортов. Об этом сообщается на сайте эстонского министерства иностранных дел.

Владельцы видов на жительство в Эстонии и других странах ЕС, которые используют небиометрические загранпаспорта, должны подать заявку на биометрический паспорт до 30 сентября.

В МИД заявили, что небиометрические загранпаспорта, выдаваемые Россией, не соответствуют рекомендациям Международной организации гражданской авиации (ICAO) и представляют различные риски для безопасности. Они, в частности, не содержат электронного носителя информации, что не позволяет сопоставить персональные данные владельца паспорта с данными, записанными на чипе.

Кроме того, как утверждают в МИД, в отличие от российского биометрического паспорта, орган, выдавший небиометрический паспорт, не может быть легко идентифицирован. В министерстве пояснили, что российские паспорта, в том числе биометрические, выданные в оккупированных регионах Украины, не принимаются в качестве действительных проездных документов странами Шенгенского соглашения.

С июля 2024 года Чехия перестала признавать небиометрические паспорта Российской Федерации. Министр иностранных дел страны Ян Липавский объяснил, что новое требование к россиянам обусловлено вопросами безопасности. Весной 2023 года стало известно, что Дания перестала впускать в страну россиян с небиометрическими паспортами.

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