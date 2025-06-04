Путин поговорил с новым папой римским Львом XIV, который предлагал проводить переговоры России и Украины в Ватикане

Президент России Владимир Путина провел телефонный разговор с папой римским Львом XIV, сообщил Кремль.

Это была первая беседа Путина с новым главой католической церкви. Президент России поздравил понтифика с избранием и обсудил с ним войну в Украине. Путин в очередной раз подчеркнул, что «для разрешения кризиса необходимо устранить его первопричины».

Президент РФ также рассказал Льву XIV о договоренностях об обмене пленными и телами погибших, которые были достигнуты на переговорах в Стамбуле. При этом он отметил, что Киев «делает ставку на эскалацию конфликта», устраивая диверсии на объектах гражданской инфраструктуры в России.

Путин также поблагодарил папу римского «за готовность оказать содействие в урегулировании кризиса, в частности за участие Ватикана на деполитизированной основе в решении острых гуманитарных вопросов».

В начале мая кардиналы избрали новым главой католической церкви американца Роберта Прево. Он принял имя Льва XIV. Его интронизация (вступление в должность) прошла в Ватикане 18 мая.

19 мая в телефонном разговоре с Владимиром Путиным президент США Дональд Трамп сообщил, что «Ватикан в лице папы римского заявил о своей большой заинтересованности в проведении переговоров» о мире между Россией и Украиной.

После разговора с Путиным Трамп созвонился с европейскими лидерами и, по данным The Wall Street Journal, что следующие переговоры делегаций России и Украины пройдут в Ватикане в середине июня. Сейчас делегации двух стран встречаются в Стамбуле.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров усомнился, что Ватикан подойдет как площадка для переговоров РФ и Украины. «Немножко это не элегантно, когда православные страны будут на католической площадке обсуждать вопросы, касающиеся устранения первопричин [конфликта]», — заявил Лавров. Одной из «первопричин» он назвал ограничения для Украинской православной церкви, подконтрольной Московскому патриархату.

Читайте также

Математик, миссионер в Перу, августинец и критик Трампа Новым римским папой стал американец Роберт Прево, взявший имя Лев XIV. Рассказываем, кто он такой

Читайте также

Математик, миссионер в Перу, августинец и критик Трампа Новым римским папой стал американец Роберт Прево, взявший имя Лев XIV. Рассказываем, кто он такой