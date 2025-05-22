Трамп сообщил, что следующие переговоры России и Украины пройдут в Ватикане. По данным WSJ, они намечены на середину июня

Президент США Дональд Трамп заявил европейским лидерам в ходе разговора 19 мая, что следующие переговоры делегаций России и Украины пройдут в Ватикане, сообщила 21 мая газета The Wall Street Journal, ссылаясь на слова источников.

От США в переговорах будут участвовать государственный секретарь Марко Рубио и специальный посланник президента по Украине Кит Келлог, сообщил Трамп во время разговора, в котором участвовали президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Италии Джорджия Мелони и премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

Некоторые европейские лидеры настаивали на том, что результатом любых переговоров в Ватикане должно стать безусловное прекращение огня. Трамп в ответ заявил, что ему не нравится слово «безусловное», хотя ранее он его использовал, когда призывал к 30-дневному прекращению огня. В итоге европейцы согласились отказаться от этого термина.

The Wall Street Journal пишет, что переговоры в Ватикане, как ожидается, пройдут в середине июня.

Папа римский Лев XIV заявил, что готов провести в Ватикане следующий раунд переговоров между Россией и Украиной, сообщила премьер-министр Италии Джорджия Мелони 20 мая. В Кремле заявили, что решение по месту проведения дальнейших переговоров пока не принято. «Это решение принимается всеми заинтересованными сторонами. Такого решения пока не было», — сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 21 мая.

Президент Финляндии Александр Стубб сообщил 21 мая, что «технические» переговоры о прекращении огня в Украине могут пройти в Ватикане на следующей неделе, то есть в период с 26 мая по 1 июня. По словам Стубба, посредниками в переговорах помимо США будут страны Европы. О том, что Европа и США будут участвовать в следующих переговорах России и Украины, также сообщила представитель Еврокомиссии Паула Пиньо.

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