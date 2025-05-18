В Ватикане прошла инаугурация папы римского Льва XIV. Министр культуры России приехать не смогла из-за «несогласованности воздушного маршрута»

В Ватикане прошла церемония интронизации (так называют вступление в должность) нового папы римского Льва XIV.

Перед началом церемонии Лев XIV объехал площадь Святого Петра на «папамобиле» и приветствовал верующих. После этого он отслужил мессу в гробнице базилики Святого Петра. Затем Льву XIV вручили символы папской власти — «перстень рыбака» (папский перстень) и ленту из овечьей шерсти с вышитыми на ней крестами, которая называется паллий.

На церемонии, как сообщает Ватикан, было около 150 тысяч человек. Во время инаугурационной мессы новый папа римский призвал к миру и единству и осудил экономическую реальность, которая эксплуатирует «ресурсы Земли и маргинализирует самых бедных».

На интронизацию папы римского приехали более 150 делегаций иностранных государств, монарших домов и религиозных конфессий. В их числе были президент Украины Владимир Зеленский, вице-президент США Джей Ди Вэнс и госсекретарь Марко Рубио, премьер-министр Италии Джорджа Мелони, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, короли Испании и Бельгии Филипп VI и Филипп и многие другие мировые лидеры.

От России на церемонии должна была присутствовать министр культуры Ольга Любимова, но она не смогла там быть «из-за несогласованности воздушного маршрута», сообщил ТАСС со ссылкой на Минкульт. В итоге российскую делегацию на церемонии возглавил посол России в Ватикане Иван Солтановский.

Ватикан сообщает, что после интронизации папа римский проведет личную встречу с Владимиром Зеленским, а завтра утром встретится с Джей Ди Вэнсом. Кроме того Зеленский и Вэнс, встретившись на церемонии, пожали друг другу руки. Это их первый контакт после перепалки в Белом доме в конце февраля.

Jacquelyn Martin / Getty Images

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