Трамп вчера: Путин «сошел с ума», безусловно рассматриваем санкции против России. Кремль сегодня: Трамп весьма сбалансирован в своем подходе

В Кремле считают, что президент США Дональд Трамп демонстрирует сбалансированный подход в вопросе мирного урегулирования войны между Россией и Украиной. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя информацию СМИ о том, что Трамп рассматривает вариант ужесточения санкций против России.

Как ранее сообщили источники The Wall Street Journal, президент США может уже на этой неделе объявить о новых санкциях против Кремля, поскольку он все больше разочаровывается медленным продвижением мирных переговоров Москвы и Киева, а также тем, что Владимир Путин продолжает боевые действия.

Выступая на брифинге для прессы 27 мая, представитель Кремля назвал неуместными «эвентуальные обсуждения» возможных санкций США.

«Здесь, как говорят дипломаты, какие-то эвентуальные обсуждения вряд ли уместны. Много „сливов“. Мы видим, что большое количество средств массовой информации де-факто принимают участие в кампании, которая нацелена на срыв мирного процесса, которая имеет своей целью всячески „подзадоривать“ американцев на введение новых санкций», — цитирует заявление Пескова «Интерфакс».

«Мы это видим, это все видно невооруженным глазом. Мы отдаем себе отчет, но в то же время американцы и президент Трамп весьма сбалансированны в своем подходе. Понятно, что не все просто, понятно, что все хочется скорее. Но настолько сложная субстанция, связанная с урегулированием первопричин украинского конфликта, что, конечно, требуется время. Работа ведется», — добавил представитель Кремля.

Накануне Дональд Трамп заявлял, что он «безусловно» рассматривает возможность усиления санкций против России. Президент США также раскритиковал Владимира Путина за продолжение боевых действий. «Путин совершенно сошел с ума! Он без всякой необходимости убивает множество людей, и я говорю не только о солдатах. По городам Украины без всякой причины запускают ракеты и беспилотники», — написал Трамп в соцсети Truth Social.

Дмитрий Песков, комментируя этот пост президента США, связывал заявления Трампа с «эмоциональной перегрузкой» из-за начала «переговорного процесса, для которого американская сторона приложила очень большие усилия».

Трамп недоволен Путиным после удара РФ по Украине Meduza