Forbes: в России на фоне отключений и сбоев в работе мобильного интернета вырос спрос на подключение фиксированного доступа в интернет

Российские операторы связи заметили рост числа обращений на подключение фиксированного доступа в интернет на фоне временных ограничений в работе мобильного интернета из-за атак украинских беспилотников, пишет Forbes. Заявки, по данным издания, поступают как от частных лиц, так и от бизнеса.

Так, на неделе с 19 по 25 мая в Москве и Подмосковье число желающих подключить домашний интернет по сравнению с апрелем 2025 года увеличилось примерно на 20%, рассказал источник издания в «Ростелекоме». В других регионах, по его словам, ситуация примерно такая же.

Однако утверждать, что причина роста спроса связана только с отключениями мобильного интернета на фоне атак, нельзя. Оператор связи из Одинцовского городского округа Подмосковья завил Forbes, что число заявок растет каждый год в конце весны — начале лета, когда «все возвращаются на дачи».

При этом источники и эксперты, опрошенные изданием, все-таки видят связь между ростом заявок и ограничениями мобильного интернета. Многие россияне используют интернет не только для развлечений, но и как рабочий инструмент. Для них сбои могут быть критичны, отмечает гендиректор «ТМТ консалтинг» Константин Анкилов. Он согласен, что на рост спроса также влияет дачный сезон, когда часть людей начинает работать в том числе не из дома.

По его наблюдениям, дополнительный спрос на подключение также возник и со стороны бизнеса: это произошло сразу после ограничений мобильного интернета на майских праздниках, об этом заговорили в бизнес-сфере. «Если у тебя кассовый аппарат отключился (а много же кассовых аппаратов и POS-терминалов с подключением через мобильную сеть), у людей просто бизнес встает в таких ситуациях, — пояснил Анкилов. — Поэтому они с первым же заметным отключением, относительно продолжительным между майскими праздниками, задумались. Повторяемость этой проблемы заставляет думать об этом больше».

«На протяжении нескольких недель до майских праздников наблюдалась умеренная динамика прироста заявок бизнеса на подключение услуги интернета. Но начиная с периода ограничения мобильного интернета в течение последних недель мы фиксируем значительный рост количества заявок на эту услугу — до 41% неделя к неделе», — сообщили Forbes в пресс-службе «Ростелекома».

В последний месяц в разных регионах России начали временно отключать мобильный интернет на фоне участившихся массированных атак украинских беспилотников.

На майские праздники в Москве и Подмосковье мобильный интернет ограничивали для обеспечения безопасности празднования 9 мая. Как сообщал Forbes, эти ограничения сказались на бизнесе, включая службы такси, онлайн-торговлю и ретейл.

В последние дни практику отключения мобильного интернета на фоне атак дронов распространили, в частности, на Тульскую, Владимирскую, Липецкую, Орловскую, Ярославскую области.

Как подмосковный Королев переживал отключения мобильного интернета

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Как подмосковный Королев переживал отключения мобильного интернета

«Сюда приехал — не могу позвонить ни по ватсапу, ни по телефону» В некоторых городах Подмосковья уже третьи сутки нет стабильной сотовой связи и мобильного интернета. Репортаж из Королева