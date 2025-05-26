В Ярославской области отключили мобильный интернет из-за атак беспилотников

Власти Ярославской области сообщили, что в регионе отключен мобильный интернет. Об этом заявили в пресс-службе правительства Ярославской области, передает «Интерфакс».

Такие ограничения объяснили угрозой атак беспилотников.

«Интерфакс» отмечает, что жители Ярославской области днем 26 мая пожаловались в соцсетях на сбои в работе мобильного интернета.

По данным Минобороны, в период с 08:30 до 11:00 средства ПВО уничтожили три украинских беспилотника на Ярославской областью.

Обновление. Об ограничении работы мобильного интернета сообщили также власти Владимирской области. «Вчера во второй половине дня и сегодня с самого утра в отдельных территориях Владимирской области снова наблюдаются сбои в работе мобильного интернета. Напоминаем, что ограничения в работе мобильной сети передачи данных вызваны опасностью возможной атаки БПЛА», — заявили в региональном правительстве.

На фоне массированных атак украинских беспилотников в мае мобильный интернет отключали в Тульской, Владимирской, Липецкой, Орловской идругих областях.

Читайте также

«Сюда приехал — не могу позвонить ни по ватсапу, ни по телефону» В некоторых городах Подмосковья уже третьи сутки нет стабильной сотовой связи и мобильного интернета. Репортаж из Королева

Читайте также

«Сюда приехал — не могу позвонить ни по ватсапу, ни по телефону» В некоторых городах Подмосковья уже третьи сутки нет стабильной сотовой связи и мобильного интернета. Репортаж из Королева