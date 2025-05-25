Банк Sparkasse в Ганновере блокирует платежи, предназначенные для бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера, пишет Bild. По данным немецкого издания, на счет Шредера в Sparkasse каждые полгода приходили около 200 тысяч евро — денежное вознаграждение за работу на посту совета директоров компании — оператора проекта «Северный поток -2». Средства переводились из Люксембурга.

Однако с середины 2024 года банк перестал принимать эти переводы и отправляет их обратно отправителю. В письме, направленном Шредеру ганноверским Sparkasse, говорилось, что банк не хочет из-за этих переводов попасть под санкции США. При этом, как подчеркивает Bild, бывший канцлер ФРГ не фигурирует ни в каком санкционном списке.

Deutsche Welle пишет, что платежи в адрес Шредера стали блокировать вскоре после того, пост председателя совета директоров ганноверского Sparkasse занял Белит Онай, который неоднократно критиковал бывшего канцлера. В частности, в 2022 году Онай, занимающий пост обер-бургомистр Ганновера, хотел лишить Шредера звания почетного гражданина города из-за его связей с властями РФ.

Представители как Sparkasse в Ганновере, так и председателя совета директоров банка от комментариев отказались.

Герхард Шредер занимал пост канцлера Германии с 1998 по 2005 год. После отставки он участвовал в проектах, связанных с Россией, в том числе возглавил совет директоров компании-оператора проекта «Северный поток» и был председателем совета директоров «Роснефти». Западные СМИ неоднократно называли его близким другом Владимира Путина.

После начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину Шредера критиковали за связи с Россией. На этом фоне Шредер отозвал согласие войти в совет директоров «Газпрома», куда его выдвинули в феврале 2022 года, а также ушел с поста председателя совета директоров «Роснефти», который он занимал с 2017 года. В мае 2022 года из-за связей с Россией Бундестаг лишил Шредера части привилегий, которыми он пользовался как бывший канцлер.

Шредер ранее безуспешно пытался судиться с Bild из-за интервью Алексея Навального, назвавшего его в 2020 году «мальчиком на побегушках у Путина»