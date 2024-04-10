Герхард Шредер проиграл иск газете Bild из-за интервью Навального, назвавшего его «мальчиком на побегушках у Путина»

Суд отклонил иск бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера, поданный против немецкого таблоида Bild. Об этом сообщает само издание.

Политик обратился в суд после того, как в октябре 2020 года газета опубликовала интервью лидера российской оппозиции Алексея Навального. В нем он называл Шредера «мальчиком на побегушках у Путина, который защищает убийц».

Также Навальный допустил, что бывший канцлер получает «тайные платежи» от российских властей. «Это мое личное мнение как юриста, который несколько лет занимался расследованием „Роснефти“ и „Газпрома“. У меня нет документа, в котором черным по белому написано: „Вот, господин Шредер, это ваш портфель, полный денег“. Но я не сомневаюсь, что Шредер получает скрытые выплаты», — говорил он в том материале.

Шредер не стал судиться с самим Навальным, но потребовал от Bild не распространять «необоснованные утверждения». Он также грозил исками другим изданиям, которые будут перепечатывать фрагменты интервью.

Как отмечает Bild, иск был отклонен Земельным судом Гамбурга 8 марта. Теперь, когда вышел срок подачи апелляции, решение вступило в законную силу, и Шредеру придется нести расходы по многолетнему судебному спору.

Герхард Шредер занимал пост канцлера Германии с 1998 по 2005 год. После отставки он возглавил совет директоров компании-оператора проекта «Северный поток». С сентября 2017-го по май 2022 года Шредер был председателем совета директоров «Роснефти». Западные СМИ неоднократно называли его близким другом Владимира Путина.