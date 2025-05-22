В Минобороны подтвердили назначение генерала Мордвичёва командующим Сухопутными войсками РФ

Министр обороны России Андрей Белоусов вручил новому главнокомандующему Сухопутными войсками России генерал-полковнику Андрею Мордвичёву штандарт и представил его личному составу, сообщила газета вооруженных сил РФ «Красная звезда».

Мордвичёв сменил на этом посту генерала армии Олега Салюкова, которого 15 мая указом президента перевели на должность заместителя секретаря Совета безопасности России. В тот же день российские телеграм-каналы сообщали о назначении Мордвичёва, но официального подтверждения этому до сих пор не было.

До назначения главкомом Сухопутных войск Мордвичёв командовал войсками Центрального военного округа и группировкой войск «Центр», воюющей в Украине.

Вадим Савицкий / ТАСС / Profimedia

В публикации «Красной звезды» говорится, что Белоусов назвал нового главкома Сухопутных войск «опытным боевым офицером, который в полной мере раскрыл талант военачальника в ходе ».

Андрею Мордвичёву 49 лет. Он один из самых молодых генерал-полковников в российской армии, а с новым назначением должен получить и звание генерала армии, отмечала «Русская служба Би-би-си». В публикации издания говорится, что до начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году «ярких страниц в биографии Мордвичёва было не так много». При этом за три года войны военный успел получить повышение в звании, стать Героем России и командующим всеми войсками Центрального военного округа.

К началу войны Мордвичёв командовал частями 8-й армии Южного военного округа, которые наступали на Мариуполь, взяли его в осаду и фактически превратили город в руины. По данным СБУ, Мордвичёв среди прочего руководил штурмом завода «Азовсталь», где укрывались украинские военные и мирные жители. «Красная звезда» также называет среди «серьезных успехов», которых достигли войска группировки «Центр» под командованием Мордвичёва, «освобождение» Авдеевки Донецкой области. Город также был полностью разрушен в ходе боев.

В Украине Мордвичёва обвиняют по трем уголовным статьям, в том числе по статье о ведении агрессивной войны.