Путин уволил главкома Сухопутных войск Олега Салюкова. Он назначен заместителем секретаря Совбеза РФ

Президент России Владимир Путин освободил генерала армии Олега Салюкова с должности главнокомандующего Сухопутными войсками Вооруженных сил РФ. Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.

Салюков назначен заместителем секретаря Совета безопасности России, говорится в документе.

Кто станет главкомом Сухопутных войск, официально пока не сообщалось. По данным российских телеграм-каналов, на эту должность назначен генерал-полковник Андрей Мордвичев, командовавший войсками Центрального округа. По данным СБУ он руководил штурмом Мариуполя и завода «Азовсталь» российскими войсками весной 2022 года. В Украине Мордвичева обвиняют по трем уголовным статьям, в том числе по статье о ведении агрессивной войны.

Олег Салюков возглавлял Сухопутные войска РФ с 2014 года. Он командовал парадом в честь 80-летия Победы 9 Мая 2025-го. «Русская служба Би-би-си» в расследовании 2023 года сообщала, что семья Салюкова зарабатывает на организации патриотических мероприятий.

Кто такой Салюков

Семья главкома Сухопутных войск РФ Олега Салюкова зарабатывает на организации патриотических праздников Его невестка рассказала журналисту «Би-би-си», что провела «несчетное количество мероприятий с участием Шойгу и Путина»

Кто такой Салюков

Семья главкома Сухопутных войск РФ Олега Салюкова зарабатывает на организации патриотических праздников Его невестка рассказала журналисту «Би-би-си», что провела «несчетное количество мероприятий с участием Шойгу и Путина»