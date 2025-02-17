Год назад — 17 февраля 2024 года — российское военное командование объявило о взятии Авдеевки. Этот город в Донецкой области был одним из ключевых пунктов обороны ВСУ. Авдеевка фактически была прифронтовым городом последние 10 лет — с начала боев в Донбассе в 2014 году. После начала полномасштабного вторжения она стала одной из основных целей российских войск на этом участке фронта. За два года боев город был полностью разрушен. После его захвата российская пропаганда регулярно сообщает о «восстановлении» города (вот один из примеров). «Медуза» публикует историю боев за Авдеевку — в фотографиях.

С начала полномасштабного российского вторжения мы каждый день публикуем снимки, показывающие, как выглядит война. Как многие из вас могли заметить, чаще у нас выходят фотографии, снятые в Украине и с украинской стороны фронта. У этого есть причина: в Украине продолжают работать независимые журналисты (хотя и там они сталкиваются с давлением властей), в России же их почти не осталось. Тем не менее мы стараемся собирать все доступные свидетельства.

Год после «освобождения» города российскими войсками. Стела на въезде в Авдеевку. 16 февраля 2025 года Дмитрий Ягодкин / ТАСС / Profimedia

16 февраля 2025 года Дмитрий Ягодкин / ТАСС / Profimedia 16 февраля 2025 года Дмитрий Ягодкин / ТАСС / Profimedia

После захвата Авдеевки «шефство» над городом отдали Ямало-Ненецкому автономному округу. В ноябре глава Ямала Дмитрий Артюхов объявил, что ямальские строители завершают работы по «восстановлению» первого жилого дома в разрушенном городе. 30 ноября 2024 года Станислав Красильников / РИА-Новости / Sputnik / Profimedia

Российские СМИ распространили фото «восстановленных» в Авдеевке квартир. Одно из них можно посмотреть здесь . 30 ноября 2024 года Станислав Красильников / РИА-Новости / Sputnik / Profimedia

Вид на Ласточкино — одно из сел возле Авдеевки, которое войска РФ захватили во время наступления на город. Дым в кадре от горящего коксохимического завода. 15 февраля 2024 года Kostiantyn Liberov / Libkos / Getty Images

Коксохимический завод, где находился один из укрепрайонов ВСУ в Авдеевке. Фото сделано 25 ноября 2024 года Alexander Ermochenko / Reuters / Scanpix / LETA

В Авдеевке, где за два года боев не осталось ни одного целого здания, организовали «пункты для голосования» на выборах президента РФ. Фото было сделано 16 марта 2024 года на входе в подвал, где оборудовали такой пункт Alexander Ermochenko / Reuters / Scanpix / LETA

Вход в «пункт голосования» в подвале разрушенного дома в Авдеевке. На территории «новых регионов» (так власти РФ называют оккупированные территории Украины) было организовано досрочное голосование на президентских выборах. 16 марта 2024 года Alexander Ermochenko / Reuters / Scanpix / LETA

Населенные пункты вокруг Авдеевки также были разрушены во время наступления войск РФ. На фото, сделанном 22 февраля 2024 года — через год после захвата города, — 67-летняя жительница одного из сел возле Авдеевки собирает на улице куски дерева для печки. Narciso Contreras / Anadolu / Getty Images

В начале 2024 года на штурм города были брошены очень крупные силы. Как писала «Медуза», всего в битве на поздних этапах могли участвовать до 50 тысяч российских военных. Им противостояли части девяти бригад ВСУ (со штатным составом 30–35 тысяч человек). 31 декабря 2023 года Pierre Crom / Getty Images

В городе, несмотря на призывы украинских властей эвакуироваться, даже во время интенсивных боев оставались гражданские. Житель Авдеевки разбирает завалы на месте своего дома, разрушенного в результате обстрела 26 октября 2023 года Kostya Liberov / Libkos / Getty Images В октябре 2023 года войска РФ начали активное наступление на Авдеевку — понесли значительные потери, но не оставили попыток взять город. 31 декабря 2023 года Pierre Crom / Getty Images

29 декабря 2023 года в Авдеевку, которую штурмовали российские войска, приехал президент Украины Владимир Зеленский, чтобы поддержать украинских военных Пресс-служба президента Украины / Planet Pix / ZUMA Press Wire / Scanpix / LETA

Среди оборонявших Авдеевку украинских подразделений была 59-я отдельная мотопехотная бригада ВСУ имени Якова Гандзюка. На фото, сделанном 16 декабря, бойцы 59-й бригады готовятся вести артиллерийский огонь по российским позициям Ozge Elif Kizil / Anadolu / Getty Images

Позиция бойцов 59-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ на подступах к Авдеевке. 16 декабря 2023 года Ozge Elif Kizil / Anadolu / Getty Images

Боец 59-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ на линии фронта под Авдеевкой. 16 декабря 2023 года Ozge Elif Kizil / Anadolu / Getty Images Линия фронта под Авдеевкой. 16 декабря 2023 года Ozge Elif Kizil / Anadolu / Getty Images

Окрестности Авдеевки. 16 декабря 2023 года Ozge Elif Kizil / Anadolu / Getty Images

Российский «военкор» Андрей Морозов (Мурз) в феврале 2024 года написал со ссылкой на неназванный источник, что при наступлении на Авдеевку безвозвратные потери российской армии составили 16 тысяч человек. Он удалил пост после критики со стороны российских пропагандистов, а затем покончил с собой .Тела российских солдат под Авдеевкой. 23 декабря 2023 года Kostya Liberov / Libkos / Getty Images

Войска РФ несколько месяцев пытались перерезать линии снабжения подразделений ВСУ, обороняющих Авдеевку, в том числе главный опорный пункт украинских военных на коксохимическом заводе. Им удалось сделать это лишь в начале 2024 года, увеличив группировки и сменив направление главного удара. На фото, сделанном 11 октября 2023 года, последствия одного из российских обстрелов Авдеевки Oleg Palchyk / Global Images Ukraine / Getty Images

Украинские военные и волонтеры эвакуируют лошадей, брошенных на ферме под Авдеевкой во время наступления войск РФ. 25 апреля 2023 года Libkos / AP / Scanpix / LETA

Оставшиеся в Авдеевке жители сушат белье во дворе разрушенного дома. 4 апреля 2023 года Genya Savilov / AFP / Scanpix / LETA Житель Авдеевки Александр пилит дрова во дворе своего разрушенного дома. 8 ноября 2023 года Serhii Nuzhnenko / Radio Liberty / Reuters / Scanpix / LETA

Авдеевка. 17 октября 2023 года — через семь месяцев после начала активных боев за город Ozge Elif Kizil / Anadolu / Getty Images

Село Семеновка находится в 10 километрах к западу от Авдеевки. Российские военные объявили о его взятии в конце апреля — через полтора месяца после захвата Авдеевки. Фото сделано в одном из домов в Семеновке 28 марта 2023 года Violeta Santos Moura / Reuters / Scanpix / LETA 71-летняя Любовь Васильевна — одна из жительниц Семеновки, которая осталась в родном селе. По ее словам, у нее не было ни средств, ни сил, чтобы уезжать в эвакуацию, кроме того, она не могла бросить домашних животных. 28 марта 2023 года Violeta Santos Moura / Reuters / Scanpix / LETA

Полицейские объезжали Авдеевку, пытаясь уговорить местных жителей эвакуироваться, и сами рисковали попасть под обстрел. 5 марта 2023 года Laurent Van der Stockt / Le Monde / Getty Images

Разрушенный детский сад в Авдеевке. 20 декабря 2022 года Chris McGrath / Getty Images

Убежище в Авдеевке, 13 мая 2022 года. Город находился под постоянными обстрелами с начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину Diego Herrera Carcedo / Anadolu Agency / Getty Images

Вертолет над Авдеевкой. 17 февраля 2022 года. Через несколько дней началась полномасштабная война. Ali Atmaca / Anadolu Agency / Getty Images

Битва за Авдеевку. Главное. Разбор «Медузы»

После битвы за Авдеевку российская армия развила успех — и уже захватила несколько важных сел вокруг города. Когда остановится наступление? Подводим итоги главной битвы начала года. От чего теперь зависит развитие событий на фронте?

Битва за Авдеевку. Главное. Разбор «Медузы»

После битвы за Авдеевку российская армия развила успех — и уже захватила несколько важных сел вокруг города. Когда остановится наступление? Подводим итоги главной битвы начала года. От чего теперь зависит развитие событий на фронте?