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Год назад российские войска захватили Авдеевку — один из ключевых пунктов обороны ВСУ в Донбассе. Город полностью разрушен История штурма — в фотографиях
Источник: Meduza
Год назад — 17 февраля 2024 года — российское военное командование объявило о взятии Авдеевки. Этот город в Донецкой области был одним из ключевых пунктов обороны ВСУ. Авдеевка фактически была прифронтовым городом последние 10 лет — с начала боев в Донбассе в 2014 году. После начала полномасштабного вторжения она стала одной из основных целей российских войск на этом участке фронта. За два года боев город был полностью разрушен. После его захвата российская пропаганда регулярно сообщает о «восстановлении» города (вот один из примеров). «Медуза» публикует историю боев за Авдеевку — в фотографиях.
С начала полномасштабного российского вторжения мы каждый день публикуем снимки, показывающие, как выглядит война. Как многие из вас могли заметить, чаще у нас выходят фотографии, снятые в Украине и с украинской стороны фронта. У этого есть причина: в Украине продолжают работать независимые журналисты (хотя и там они сталкиваются с давлением властей), в России же их почти не осталось. Тем не менее мы стараемся собирать все доступные свидетельства.