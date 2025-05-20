Reuters опубликовал список осужденных в России американцев, которых Вашингтон хочет вернуть в рамках обмена с Москвой

Вашингтон передал Москве список американцев, осужденных в России, которых США хотели бы вернуть в рамках обмена. Агентство Reuters опубликовало этот список, получив его от источника, близкого к Кремлю.

Стивен Хаббард

В октябре 2024 года российский суд приговорил 72-летнего Хаббарда к шести годам и 10 месяцам колонии общего режима по статье о наемничестве. По версии следствия, в феврале 2022 года Хаббард вступил в ряды территориальной обороны Изюма в Харьковской области (он жил там с 2014 года), но в апреле попал в российский плен — а после этого под суд.

Роберт Гилман

В октябре 2024 года суд в Воронеже приговорил 30-летнего уроженца Польши, гражданина США и бывшего морпеха Роберта Гилмана к семи годам строгого режима по делу о нападении на сотрудников местной колонии, где он отбывал срок по делу о драке с полицейским. Сам он говорил, что инспектора в колонии и следователя он ударил за то, что оба, по его мнению, оскорбили его отца, а инспектора в СИЗО — за то, что во время личного досмотра тот «сделал больно» его гениталиям.

Гордон Блэк

Гордон Блэк — сержант американской армии, который в 2024 году приехал во Владивосток к своей подруге Александре Ващук после командировки в Южной Корее. Вскоре девушка обвинила военного в избиении и краже 10 тысяч рублей. Суд во Владивостоке приговорил его к трем годам и девяти месяцам колонии общего режима. Вскоре срок сократили до трех лет и двух месяцев колонии общего режима.

Джозеф Шнайдер

В декабре 2024 года суд в Калининградской области приговорил 35-летнего Шнайдера к шести годам колонии. Его признали виновным в том, что он пытался похитить собственного четырехлетнего сына, который жил с матерью в России.

Джозеф Тейтер

В августе 2024 года Тейтера арестовали на 15 суток по обвинению в оскорблении персонала московского отеля. Затем ему назначили принудительное лечение по делу о нападении на полицейского.

Майкл Трэвис Лик

Хамовнический суд Москвы в июле 2024 года приговорил к 13 годам колонии Майкла Трэвиса Лика, признав его виновным в попытке сбыта наркотиков в крупном размере. Лика задержали в Москве в июне 2023 года. Как утверждала прокуратура, с января по июнь 2023 года американец приобретал наркотики у своего сообщника, расфасовывал их и передавал россиянке Веронике Грабанчук для размещения в тайниках-закладках. Таким образом, они «совершили четыре попытки сбыть свыше 40 граммов мефедрона», заявляло следствие. Грабанчук признала свою вину в преступлении в полном объеме, Лик вину не признал. Как писала «Медиазона», Майкл Трэвис Лик проживал в Москве с 2010 года и был известен по сотрудничеству с группами Louna, «Тараканы!», «Слот» и Radio ChaCha. Также у него была собственная группа «Лови ночь». В молодости Лик служил в военно-воздушных силах США.

Роберт Вудлэнд

Вудлэнда задержали в январе 2024 года. Позже выяснилось, что о нем писали в российских СМИ еще в декабре 2020 года. Тогда Вудлэнд рассказывал, что он родился в Пермском крае под фамилией Романов, но в двухлетнем возрасте его усыновили приемные родители в США. Во взрослом возрасте Вудлэнд решил отыскать свою родную мать и приехал в Россию. Они встретились «в студии Первого канала». После этого Роберт, по его словам, решил перебраться в Россию, он поселился в городе Долгопрудный. В июле 2024 года Останкинский районный суд приговорил Вудлэнда к 12 с половиной годам колонии строгого режима по обвинению в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. Российские агентства утверждали, что Вудлэнда задержали, когда он пытался сделать «закладку». По словам источника в правоохранительных органах, Вудлэнд купил около 4,5 грамма наркотиков «для передачи его неустановленным лицам».

Юджин (Евгений) Спектор

Спектор — уроженец России, бывший председатель совета директоров группы «Медполимерпром». Он был задержан в феврале 2020 года по делу о посредничестве при даче взятки Анастасии Алексеевой — бывшей помощнице бывшего вице-премьера РФ Аркадия Дворковича. В сентябре 2022-го Спектору назначили по этому делу три с половиной года колонии и штраф в размере 14 миллионов рублей. В августе 2023 года его обвинили в шпионаже. Московский городской суд признал Спектора виновным и приговорил к 15 годам колонии строгого режима.

Дэвид Барнс

Барнса арестовали в 2022 году по обвинению в сексуализированном насилии над двумя несовершеннолетними сыновьями. Основанием для задержания стало обращение его бывшей супруги — гражданки России. Барнса приговорили к 21,5 годам лишения свободы.

Андре Хачатурян

Хачатурян был задержан 26 декабря 2021 в Шереметьево, когда он летел рейсом «Аэрофлота» из США через Москву в Ереван. Сотрудники правоохранительных органов изъяли у него пистолет Glok-17 и патроны к нему. Химкинский городской суд Подмосковья приговорил его к восьми годам колонии по делу о контрабанде оружия. Сам Хачатурян говорил, что оружие было легальным, и что его обманом заставили подать заявление на получение российской визы в аэропорту, выведя из транзитной зоны, чтобы затем задержать.

Помощник президента России Юрий Ушаков рассказывал, что 19 мая Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе телефонного разговора обсудили новый обмен заключенными. По его словам, «сейчас прорабатывается такой обмен 9 на 9 человек».