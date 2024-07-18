Музыканта из США посадили в России на 13 лет по обвинению в сбыте наркотиков

Хамовнический суд Москвы приговорил к 13 годам колонии строгого режима гражданина США Майкла Трэвиса Лика, признав его виновным в попытке сбыта наркотиков в крупном размере (часть 3 статьи 30 и часть 3 статьи 228.1 УК), сообщает пресс-служба московских судов.

Другая фигурантка дела, россиянка Вероника Грабанчук получила восемь лет колонии общего режима.

Майкл Трэвиса Лика задержали в Москве в июне 2023 года. Как утверждала прокуратура, с января по июнь 2023 года американец приобретал наркотики у своего сообщника, расфасовывал их и передавал Веронике Грабанчук для размещения в тайниках-закладках. Таким образом, они «совершили четыре попытки сбыть свыше 40 граммов мефедрона», заявляло следствие. Грабанчук признала свою вину в преступлении в полном объеме, Лик вину не признал.

Как писала «Медиазона», Майкл Трэвис Лик проживал в Москве с 2010 года и был известен по сотрудничеству с группами Louna, «Тараканы!», «Слот» и Radio ChaCha. Также у него была собственная группа «Лови ночь». В молодости Лик служил в военно-воздушных силах США.

В июне 2022 года суд в Химках приговорил бывшего дипломата США Марка Фогеля к 14 годам колонии строгого режима по обвинению в контрабанде наркотиков. Спустя месяц тот же суд приговорил по аналогичному обвинению к девяти годам колонии американскую баскетболистку Бриттни Грайнер. Впоследствии ее обменяли на россиянина Виктора Бута, отбывавшего заключение в американской тюрьме.

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