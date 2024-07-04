Суд в Москве приговорил гражданина США к 12 с половиной годам по обвинению в сбыте наркотиков

Останкинский районный суд приговорил гражданина США Роберта Вудлэнда к 12 с половиной годам колонии строгого режима по обвинению в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере (часть 3 статьи 30 УК, пункт «г» части 4 статьи 228.1 УК), сообщает пресс-служба московских судов.

Вудлэнда задержали в январе 2024 года. После сообщений об этом РБК обратил внимание, что имя задержанного совпадает с именем героя статьи «Комсомольской правды» от декабря 2020 года. В ней 29-летний Роберт Вудлэнд рассказывал, что он родился в Пермском крае под фамилией Романов, но в двухлетнем возрасте его усыновили приемные родители в США. По его словам, им назвали цену за усыновление в 10 тысяч долларов, которую они заплатили.

Во взрослом возрасте Вудлэнд, как писала «Комсомольская правда», решил отыскать свою родную мать и приехал в Россию. Они встретились «в студии Первого канала». После этого Роберт, по его словам, решил перебраться в Россию, он поселился в городе Долгопрудный. «Интерфакс» сообщал, что у Вудлэнда два гражданства — России и США.

По данным «Интерфакса», Вудлэнда задержали, когда он пытался сделать «закладку». По словам источника в правоохранительных органах, Вудлэнд купил около 4,5 грамма наркотиков «для передачи его неустановленным лицам». При досмотре у него нашли свертки с мефедроном.

Признал ли Вудлэнд вину, в сообщении суда не уточняется.