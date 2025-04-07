Суд во Владивостоке смягчил приговор американскому военному Гордону Блэку по делу о краже и угрозе убийством

Девятый кассационный суд во Владивостоке смягчил приговор американскому военнослужащему Гордону Блэку по делу о краже и угрозе убийством местной жительнице, сообщает «Интерфакс».

Кассационную жалобу на решения судов первой и апелляционной инстанций подала защита военного. Адвокат просила оправдать Блэка по обвинению в угрозе убийством (часть 1 статьи 119 УК), а обвинения в краже переквалифицировать с части 2 статьи 158 УК (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину) на часть 1 (кража). Назначенное наказание защита просила снизить.

Суд удовлетворил просьбу адвоката частично и сократил срок лишения свободы Блэку на семь месяцев — с трех лет и девяти месяцев до трех лет и двух месяцев колонии общего режима.

По данным телеканала NBC News, Гордон Блэк — сержант американской армии, который в 2024 году приехал во Владивосток к своей подруге Александре Ващук после командировки в Южной Корее без разрешения командиров. Вскоре девушка обвинила военного в избиении и краже 10 тысяч рублей. Первомайский суд Владивостока вынес приговор Блэку в июне 2024-го. Сейчас он находится в исправительной колонии в Благовещенске.