Суд во Владивостоке приговорил американского военного Гордона Блэка почти к четырем годам по обвинению в краже 10 тысяч рублей у девушки

Первомайский районный суд Владивостока приговорил американского военного Гордона Блэка к трем годам и девяти месяцам колонии общего режима по обвинению в краже и угрозе убийством местной жительнице (часть 1 статьи 119 УК, пункт «в» части 2 статьи 158 УК), сообщает «Интерфакс».

По версии следствия, в начале мая 34-летний Блэк поссорился со своей девушкой Александрой Ващук, с которой он жил в ее квартире. Во время ссоры Блэк схватил девушку за шею, а затем взял у нее из кошелька 10 тысяч рублей. Деньги, как утверждает следствие, Блэк потратил «на собственные нужды», в том числе на оплату гостиничного номера, где его задержали.

По словам самого Блэка, в день ссоры Ващук выпила около половины бутылки водки и начала вести себя агрессивно — оскорбляла его, бросила в него тарелку и ударила по лицу. Он схватил ее за шею, но потом отпустил. Блэк также утверждает, что когда он начал собирать вещи, девушка пыталась помешать ему, у них началась драка, и он ударил ее и два раза толкнул. По его словам, деньги он взял на то, чтобы оплатить отель и уйти из дома, где они жили с Ващук.

Обвинение просило назначить Блэку четыре года и 8 месяцев лишения свободы в колонии-поселении. Блэк не признал вину в угрозе убийством, но частично признал вину в краже, заявив, что умысла у него не было. По его словам, на следующий день он перевел Ващук украденные деньги.

Суд также удовлетворил гражданский иск Ващук о возмещении ущерба на сумму в 10 тысяч рублей. На суде Ващук заявляла, что причиненный ей ущерб не возмещен, примириться с Блэком она на данный момент не готова.

О задержании Блэка в России в мае сообщал телеканал NBC News. По его данным, американский военный был в командировке в Южной Корее, и, завершив ее, приехал в Россию самостоятельно, без разрешения начальства, чтобы увидеться с девушкой, с которой у него были отношения. Госдепартамент США с начала 2024 года минимум дважды призывал своих граждан не ездить в Россию — в том числе, из-за угрозы задержания.