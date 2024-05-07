Российские власти подтвердили арест американского военного во Владивостоке

Во Владивостоке по обвинению в краже отправлен под стражу гражданин США военнослужащий Гордон Блэк, пишет «Коммерсант» со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Приморья.

Американец арестован в рамках дела о краже с причинением значительного ущерба гражданину (п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ), заявили в пресс-службе, санкцию на его арест 3 мая выдал Первомайский районный суд Владивостока. Эта статья предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы.

Ранее NBC News со ссылкой на пресс-службу армии США сообщало о задержании американского военного «по обвинению в преступном поведении», не раскрывая подробности, в том числе его имя.

Теперь NBC News пишет, что Блэк — сержант американской армии, который приехал во Владивосток из Южной Кореи без разрешения начальства для встречи с женщиной, с которой его связывают романтические отношения. Обвинения, выдвинутые против Блэка, касаются кражи у женщины, сообщает NBC News, однако неизвестно, идет ли речь о той же женщине, которую он приехал навестить.

Представитель Армии США Синтия Смит сообщила, что Россия уведомила Госдепартамент о задержании Блэка. В представительстве МИД РФ во Владивостоке сказали ТАСС, что «этот случай не связан с политикой или шпионажем». «Насколько мы понимаем, это чисто бытовой криминал. Поэтому представительство МИД во Владивостоке за судьбой американского гражданина не следит пристально», — сообщили в представительстве.

Власти РФ неоднократно меняли иностранцев, приговоренных российскими судам к различным срокам наказания по тем или иным делам, на граждан РФ, осужденных за рубежом.

Соединенные Штаты заявляли, что на фоне ухудшения отношений с РФ растет число задержанных в России иностранцев, обвиняя Москву в том, что она использует задержанных для политического торга.

Так в апреле 2022 года американца Тревора Рида, отбывавшего срок в российской колонии, обменяли на россиянина Константина Ярошенко, приговоренного в США к 20 годам по обвинению в планировании и подготовке транспортировки крупной партии наркотиков.

Рид, находившийся в России по туристической визе, в августе 2019 года после ссоры с двумя девушками в Москве оказал сопротивление полицейским при задержании. В 2020 году Рида приговорили к девяти годам колонии. Рид не признал вины и говорил, что не помнит произошедшего, так как был пьян.