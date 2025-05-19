Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Дональдом Трампом, сообщает телемарафон «Единые новости» со ссылкой на источник.

По данным источника, разговор прошел перед телефонным звонком Трампа Владимиру Путину, который президент США анонсировал 17 мая. Зеленский и Трамп, как утверждает источник, договорились созвониться снова после того, как президент США поговорит с российским президентом.

Перед встречей украинской и российской делегаций в Стамбуле Трамп говорил, что в мирных переговорах «ничего не произойдет, пока мы с Путиным не встретимся», а затем сказал, что «может позвонить» российскому президенту. 17 мая Трамп анонсировал разговор по телефону с Путиным 19 мая.

18 мая канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что он вместе с лидерами Великобритании, Франции и Польши поговорит с Дональдом Трампом перед телефонным разговором президента США с Владимиром Путиным. Этот разговор состоялся утром 19 мая, лидеры стран обсудили с Трампом прекращение огня в Украине и потенциальные санкции против России.

По данным Bloomberg, Путин считает, что российские войска смогут подавить оборону ВСУ и полностью захватить четыре области Украины. По мнению собеседника агентства, российский президент будет строить разговор с Трампом исходя из уверенности, что Луганскую, Донецкую, Херсонскую и Запорожскую области Украины российские войска смогут полностью взять под свой контроль.