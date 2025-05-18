Фридрих Мерц заявил, что он вместе с главами Великобритании, Франции и Польши поговорит с Трампом перед звонком президента США Путину

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что он вместе с лидерами Великобритании, Франции и Польши поговорит с Дональдом Трампом перед телефонным разговором президента США с Владимиром Путиным.

По словам Мерца, он обсудил этот вопрос с госсекретарем США Марко Рубио на инаугурации папы римского Льва XIV в Ватикане. Там же, как сказал Мерц, он долго говорил с Владимиром Зеленским.

«Я говорил с Марко Рубио — в том числе о завтрашнем звонке [Трампа Путину]. Мы договорились, что еще раз поговорим с четырьмя главами государств и президентом США в рамках подготовки к этой беседе», — сказал Мерц.

Спецпосланник Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф в интервью ABC News высказал предположение, что разговор президента США с Путиным будет «успешным», потому что двое лидеров «знают друг друга». По его словам, этот разговор «будет иметь большое значение для определения того, где мы находимся и как мы завершим эти переговоры».

Перед встречей украинской и российской делегаций в Стамбуле Трамп говорил, что в мирных переговорах «ничего не произойдет, пока мы с Путиным не встретимся», а затем сказал, что «может позвонить» российскому президенту. 17 мая Трамп анонсировал разговор по телефону с Путиным, который состоится в понедельник, 19 мая, в 10 часов утра. После беседы с Путиным Трамп намерен также поговорить с Зеленским и «разными членами НАТО».

Госсекретарь США Марко Рубио после переговоров российской и украинской делегаций заявил, что Дональд Трамп хочет провести встречу с Владимиром Путиным «как можно скорее, когда это станет возможным».

Читайте также

Почему переговоры между Украиной и Россией были обречены Отвечает Татьяна Становая (Carnegie Politika)

Читайте также

Почему переговоры между Украиной и Россией были обречены Отвечает Татьяна Становая (Carnegie Politika)