Путин и Трамп провели телефонные переговоры. Они продолжались более двух часов

Обновлено. Владимир Путин и Дональд Трамп завершили переговоры. Они продолжались более двух часов.

Президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин начали телефонные переговоры, сообщают Associated Press и Reuters со ссылкой на Белый дом.

Как ранее анонсировал Трамп, темами переговоров будут прекращение российско-украинской войны, которую лидер США называет «кровавой баней», а также торговля.

Перед звонком Путину Трамп побеседовал по телефону с Владимиром Зеленским, сообщили в эфире украинского телемарафона «Единые новости» со ссылкой на источник.

После беседы с Путиным Трамп снова намерен созвониться с Зеленским, а также «разными членами НАТО».

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что переговоры об окончании войны в Украине «слегка» зашли в тупик. Он предположил, что лидер США попытается выяснить у российского президента, серьезно ли он настроен завершить войну. «Путин, кажется, не знает, как выйти из этой войны», — добавил Вэнс. При этом если Россия не готова к переговорам о завершении войны, то США выйдут из этого процесса, пригрозил вице-президент.

Как добавила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт перед звонком Трампа Путину, Дональд Трамп «устал и разочарован в обеих сторонах» российско-украинского конфликта.

Предыдущий телефонный разговор Дональда Трампа и Владимира Путина состоялся 18 марта.

Нынешние переговоры Трампа и Путина следуют за встречей российской и украинской делегаций, которая состоялась в Стамбуле 16 мая в рамках процесса по завершению войны между странами. В Кремле комментируя телефонный разговор президентов США и РФ отмечали, что это будет «важный разговор с учетом состоявшихся в Стамбуле переговоров».

Провести переговоры в Турции предложил Путин, но сам на них не приехал, отправив вместо себя чиновников во главе со своим помощником Владимиром Мединским. При этом Трамп, который во время переговоров в Стамбуле был в турне по странам по Ближнего Востока, неоднократно давал понять, что готов при необходимости заехать в Турцию, если туда поедет Путин, и встретиться с ним.

Трамп считает, что в мирных переговорах «ничего не произойдет, пока мы с Путиным не встретимся». По его словам, он встретится с Путиным, «как только мы сможем это организовать».

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