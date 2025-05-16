Украинские военные сообщили о потере еще одного истребителя F-16

Один из истребителей F-16, переданных Украине союзниками, был потерян в ходе выполнения боевого задания.

Связь с самолетом, сообщило командование Воздушных сил ВСУ, была потеряна около 03:00 16 мая. «По предварительным данным, пилот уничтожил три воздушные цели и работал по четвертой, применяя авиационную пушку. Однако на борту возникла нештатная ситуация», — заявили украинские военные.

Пилот, подчеркнуло командование Воздушных сил ВСУ, отвел самолет подальше от населенного пункта и успешно катапультировался. Пилот обнаружен поисково-спасательной группой и эвакуирован, говорится в сообщении. Другие подробности произошедшего не уточняются.

В середине апреля командование Воздушных сил ВСУ сообщало о гибели украинского летчика, капитана Павла Иванова во время выполнения боевого задания на истребителе F-16. Президент Украины Владимир Зеленский посмертно присвоил Иванову звание Героя Украины. Минобороны РФ также заявило о сбитом украинском F-16, не сообщив при этом подробностей.

Украина получила F-16 в начале августа 2024 года. В том же месяце Украина потеряла первый истребитель — 26 августа самолет потерпел крушение во время массированного удара ВС РФ. Летчик Алексей Месь погиб.