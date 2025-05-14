В России 81% детей мигрантов отказали в тестировании по русскому языку

Российские власти отказались принимать большинство заявлений, поданных на участие в тестировании по русскому языку для детей мигрантов, сообщил Роспотребнадзор 13 мая.

Всего, начиная с апреля, на тестирование подали 1762 заявления. Власти отказались принять 81% заявлений. Чаще всего в приеме заявлений отказывали из-за неполного пакета документов, отсутствия свободных мест в школах или недостоверных сведений в поданных документах, пишет ТАСС.

Всего к тестированию допустили 335 человек. Пока что в тестировании приняли участие 44 человека, из них 27 справились с заданиями, а остальные — нет. Тестирования проходили в 10 регионах России.

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин, комментируя 14 мая данные Роспотребнадзора, заявил, что «депутаты поступили правильно», разработав и поддержав поправки, вводящие тестирование по русскому для детей мигрантов.

В России в 2024 году после теракта в «Крокус Сити Холле» приняли множество мер, направленных против мигрантов. Так, власти ограничили получение российского ВНЖ в упрощенном порядке по браку, утвердили новый режим высылки, запретили нерезидентам оформлять более 10 сим-карт, а также запретили принимать в школы детей мигрантов без знания русского языка.

С 5 февраля в России заработал реестр контролируемых лиц. Туда власти России собирались вносить иностранных граждан, которые незаконно находятся в стране. Попавшие в реестр люди радикально поражены в правах.

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