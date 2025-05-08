ФСБ отчиталась о резком сокращении потока въезжающих в РФ граждан Северной Кореи

По данным пограничной службы ФСБ, поток въезжающих в Россию граждан КНДР резко снизился в начале 2025 года, пишет «Медиазона».

Из опубликованной ФСБ статистики следует, что в первом квартале текущего года в Россию въехали около 300 человек, трое из них указали «учебу» в качестве цели поездки.

В 2024 году граждане Северной Кореи посетили Россию около 13 тысяч раз. При этом, согласно статистике ФСБ, во второй половине 2024-го года резко выросло число граждан КНДР, въезжавших в РФ на «учебу», хотя квоты для иностранцев в российских вузах оставались прежними.

Осенью 2024 года Северная Корея направила в Россию своих военных. Всего, по данным разведки Южной Кореи, в РФ были переправлены около 15 тысяч военных из КНДР, которые были задействованы в боях в Курской области.

Официально власти РФ и Северной Кореи несколько месяцев не подтверждали, что военные из КНДР участвуют в боевых действиях на стороне России. Лишь в конце апреля КНДР объявила, что войска были отправлены в РФ по приказу Ким Чен Ына в рамках двустороннего договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, подписанного в июне 2024 года. Владимир Путин, в свою очередь, публично поблагодарил Ким Чен Ына за участие КНДР в битве за Курскую область.

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