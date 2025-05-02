Глава МИД Франции заявил, что ЕС готовит новый пакет санкций против России на случай, если Москва откажется от прекращения огня

Евросоюз готовит новый пакет санкций против России, который планируется скоординировать с США — на случай, если Москва продолжит отказываться от прекращения огня в Украине, заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро агентству AFP.

«Мы, европейцы, поддержим эту американскую инициативу семнадцатым пакетом санкций, и я вчера пообещал [американскому сенатору] Линдси Грэму, что мы постараемся скоординировать эти два пакета санкций — как по содержанию, так и по срокам», — сказал Барро. Подробностей относительно того, что может войти в новый пакет санкций, не сообщается.

Накануне сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что 72 его коллеги поддержали законопроект о «сокрушительных» санкциях в отношении России, которые введут, если Москва откажется от мирных переговоров.

Глава МИД Франции назвал Владимира Путина «единственным препятствием» на пути к миру в Украине, отметив, что Киев «выполнил свою часть сделки».

Барро, встретившийся до этого с госсекретарем США Марко Рубио в Вашингтоне, рассказал, что у них состоялась «откровенная» беседа, подтвердившая «схожесть» целей европейцев и американцев. «У нас состоялся откровенный обмен мнениями, который позволил нам тесно скоординировать действия, а также подтвердить совпадение наших целей в отношении региональных и международных кризисов, поскольку мы хотим действовать сообща», — добавил он.

В начале апреля 50 сенаторов США представили двухпартийный законопроект о первичных и вторичных санкциях против России, если она откажется от переговоров о мире. Он предусматривает пошлины в размере 500% на импорт из стран, покупающих российскую нефть, нефтепродукты, природный газ или уран, а также — санкции против любой страны, покупающей уран из России.

Трамп после своего вступления в должность президента уже продлевал санкции против России, введенные в 2021 году Джо Байденом в связи с «угрозой нацбезопасности» Америки и «вредоносной деятельностью» российских властей. После удара российских войск по Киеву в ночь на 24 апреля Трамп также предположил, что Владимир Путин «возможно, не хочет останавливать войну», и с ним «нужно обращаться по-другому, через „банковские“ или „вторичные санкции“». В Госдепартаменте США 1 мая говорили, что пока никакие действующие против России санкции «очевидно не снимаются».

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