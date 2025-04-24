В Курской области возбудили дело против жительницы приграничного района, подозреваемой в мародерстве. Соседи говорили, что сами отдавали ей вещи на хранение

В отношении 52-летней Светланы Шкилевой из Большесолдатского района Курской области, которую заподозрили в мародерстве, возбудили дело о краже (статья 158 УК), сообщили «7×7» в пресс-службе регионального управления МВД.

На время расследования Шкилевой запретили уезжать из региона. Подробности дела неизвестны.

О проверке в отношении жительницы Большесолдатского района, которую заподозрили в мародерстве, полиция Курской области сообщила 25 марта. Шкилеву, как заявили в МВД, задержали за рулем чужой машины. В автомобиле нашли различные вещи, подтвердить право собственности на которые задержанная не смогла. По словам Шкилевой, машина принадлежит ее соседке, которая разрешила пользоваться автомобилем.

Дома у Шкилевой нашли разнообразную технику, инструменты и другие ценности. Фотографии находок опубликовала местная полиция, заявив, что задержанная ранее была «неоднократно судима».

После того как стало известно о задержании Шкилевой некоторые жители Большесолдатского района, включая замглавы сельсовета Светлану Дорохову, вступились за задержанную, сообщало «7×7». В комментариях местного паблика соседи Шкилевой рассказывали, что сами оставляли вещи ей на хранение.

Жители приграничных районов Курской области, которые оказались в зоне боевых действий после прорыва ВСУ через границу, неоднократно жаловались на случаи мародерства. При этом жалобы поступали и из населенных пунктов, которые никогда не находилось под контролем украинских военных.

В январе в Курске вынесли первый приговор российскому военному по делу о мародерстве. Какой срок получил военнослужащий Станислав Лопатин, неизвестно.